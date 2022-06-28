بالأسماء: حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 28-6-2022، حملة اعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن الضفة الغربية المحتلة، وقامت بمداهمة عدداَ من منازل المواطنين واعتقلت العديد منهم.

وأوضحت المصادر، أن الاعتقالات طالت 11 مواطناً، وتركزت في مدينتي الخليل وجنين، وفيما يلي أسماء المعتقلين:

اعتقالات اليوم الثلاثاء

١. قسـام الديك- كفر الديك قرب سلفيت

٢. حسن جمال الخضور- بدّو شمال غرب القدس

٣. الشيخ ماهر برقان- الخليل

٤. المحرر مصعب هشام الهيموني- الخليل

٥. أنيس زاهر علاونة- جبع جنوب جنين

٦. المحرر قصي سلامة- جبع

٧. عطا حسن الزماعرة- حلحول شمال الخليل

٨. محمد صادق غيث- القدس

٩. أحمد جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

١٠. عاصم طحاينة- السيلة الحارثية

١١. أحمد أبو حسن- اليامون غرب جنين