أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

حافظت الكثير من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 28-6-2022، على ثبات أسعارها، فيما شهد البيض والدجاج انخفاض طفيف على سعره.
وجاءت أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.5
|4
|كوسا
|1.7
|5
|باذنجان
|1.5
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|1.7
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2.5
|13
|ملوخية
|1.7
|14
|فصوليا
|3
|15
|بيض
|13
|16
|دجاج
|13.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7