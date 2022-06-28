أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:23 ص
28 يونيو 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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حافظت الكثير من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 28-6-2022، على ثبات أسعارها، فيما شهد البيض والدجاج انخفاض طفيف على سعره.

وجاءت أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، كما يلي:

الرقم الصنف        السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1.7
3 بصل 1.5
4 كوسا 1.7
5 باذنجان 1.5
6 فلفل 4
7 جزر 1.7
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 3
15 بيض 13
16 دجاج 13.5
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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