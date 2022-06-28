أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

حافظت الكثير من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 28-6-2022، على ثبات أسعارها، فيما شهد البيض والدجاج انخفاض طفيف على سعره.

وجاءت أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، كما يلي: