طقس فلسطين: أجواء حارة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 28-6-2022، بأنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة.

وليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 29-6-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار نسبي الى حار في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية. في حيت سيسود جو حار جداً في الأغوار والبحر الميت. ليلاً يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد مدى. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 30-6-2022

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ل ومع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 1-7-2022

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.