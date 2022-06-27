الهلال بطلاً للدوري السعودي

توج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين إثر تغلبه على حساب الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب "الملك فهد الدولي" ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق أوديون إيجالو (هدفين) في الدقيقتين 7 و64 على التوالي لصالح فريق الهلال، بينما سجل هدف الفيصلي اللاعب كلايسون فييرا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 63 هدفاً وتلقي 28.

بينما حل الفيصلي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 12 وخسارة 11 مواجهة وتسجيل 28 هدفاً وتلقي 37.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تحقيقا للقب الدوري السعودي برصيد 18 لقبا في مسيرته الاستثنائية بدأها في موسم 1976-1977 وصولا للقب الموسم الحالي 2021-2022.