التلفزيون الأردني: وقف صوامع العقبة جراء تسرب غاز سام بالمدينة

كشف التلفزيون الأردني، اليوم الإثنين، أن صوامع العقبة أوقفت عملها حتى فحص الحبوب بعد تسرب غاز سام بالميناء.

في الوقت ذاته، أكدت الهيئة البحرية الأردنية أن حركة الملاحة في موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف جراء حادثة تسرب غاز سام.

و لقي 10 أردنيين مصرعهم وأصيب 251 بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز سام في مدينة العقبة، مساء الإثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد محافظ العقبة الأردنية محمد الرفايعة، في تصريحات صحفية، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج غاز سام في الميناء الصناعي بالعقبة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي: "في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأشار السرطاوي إلى أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وأخلت السلطات الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة بعد تسرب الغاز السام من صهريج.

وأوضحت قناة "المملكة" الرسمية أن الباخرة التي حدث بها التسرب سقط منها صهريج يحتوي على مواد غازية سامة.

ويقع مكان تسرب الغاز السام بعيدًا عن المناطق السكنية في العقبة، بحسب قناة "المملكة".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في العقبة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه بتشكيل فريق تحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز بميناء العقبة برئاسة وزير الداخليَّة مازن الفراية.

وناشد الوزير المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنا عن إرسال تعزيزات طبية إلى العقبة تشمل أسرّة وغير ذلك.