"نفتالي بينيت" يعلق على ما جاء في تغريدة الناطق باسم القسام "أبو عبيدة"

علقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، على ما جاء في تغريدة الناطق العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة".

وقال مكتب رئيس الحكومة "نفتالي بينيت" :" إن حركة حماس مسؤولة عن حالة الأسرى لديها، وأن إسرائيل ستواصل جهودها بوساطة مصرية لإعادة الأسرى والمفقودين من غزة بمسؤولية وإصرار".

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ، مساء اليوم الإثنين، عن تدهور صحة أحد أسرى العدو "الإسرائيلي" لديها.

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الكتائب أبوعبيدة تابعتها " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قال فيها :" نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

وتأسر كتائب القسام 4 جنود "إسرائيليين" رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن 1047 أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أُسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

وشملت صفقة التبادل التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية في 2011 مع الاحتلال "الإسرائيلي" برعاية مصرية، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته "حركة حماس" منتصف العام 2006 مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني.

يذكر أن المرة الوحيدة التي أشار فيها الذراع العسكرية لحالة أحد الجنود الأسرى عقب تصعيد عام ٢٠١٨ ولم يقدم خلال هذه الفترة أي معلومة باستثناء التسجيل الصوتي الذي بث عبر برنامج ما خفي أعظم، أما توقيت الإعلان حاليا فيبدو غريبا وسيشكل الدليل الذي سينشر خلال الساعات القادمة ضغطا كبيرا على اللاعبين السياسيين لدى الاحتلال مع اقتراب انتخاباتهم الخامسة.