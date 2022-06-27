مجلس الوزراء الفلسطيني يصادق على عدة قرارات

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية الذي عقد، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وفيما يلي تلك القرارات:

قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (165)، التي عقدت برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين الموافق 27/6/2022:

1. اعتماد توجيهات رئيس دولة فلسطين في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن باعتبارها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية.

2. البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية.

3. المصادقة على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي.

4. تقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.

5. المصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.

6. تشكيل لجنة لدراسة موضوع رسوم المحاكم من وزارة العدل والمالية والنقابة ومجلس القضاء الأعلى الذي تقدم بمشروع القرار.

7. المصادقة على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها.

8. تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.