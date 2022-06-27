معهد ياباني يقدم 4 شهادات كدليل على وجود أجسام طائرة مجهولة

نشر معهد أبحاث ياباني خاص متخصص بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية نتائج دراسة لأكثر من 450 شهادة تلقاها، وخلص إلى أن أربعة منها "بدرجة عالية من الاحتمال قد تكون أجساما طائرة مجهولة".

وتم عرض النتائج من قبل رئيس المعهد، تاكهارو ميكامي، ومن بين الصور ومقاطع الفيديو الأربعة التي اعتبرها الموظفون الأكثر موثوقية، تم التقاط شهادتين تعودان لعام 2021، وشهادتين أخريين في 2018 و2022.

وتظهر الصور جسما مظلما، شكله يجعل المشاهد يستحضر الفكرة الشائعة عن السفن الغريبة.

وفي مواد الفيديو، تظهر أجسام غير مظلمة، بل على العكس، فاتحة اللون. في الفيديو الأول، شكل يشبه كرة بيضاء تطير على طول مسار تصاعدي عمودي تقريبا، تاركة وراءها ذيلا قصيرا.

ويظهر الفيديو الثاني جسما ممدودا أبيض اللون، يحوم فوق الجبال ليلا.

وقد وصفت هذه "الأدلة" الأربعة بأنها "الأكثر احتمالا" بعد أن تم تحليل جميع المواد التي تم جمعها خلال العام باستخدام برنامج كمبيوتر خاص للتأكد من مدى صحة الفيديو من عدمه وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.