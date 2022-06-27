ماذا علقت "اسرئيل" على بيان القسام حول صحة أحد اسرى الاحتلال في غزة؟

لاقت تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة التي أعلن فيها تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال في غزة، اهتماماً وتداولاً واسعاً لدى منصات التواصل العبرية.

و كان الناطق باسم القسام أبو عبيدة، قال في تغريدة له: " نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشى خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

و في أول تصريح لمسؤول "إسرائيلي" كبير نقلته "ريشت كان" العبرية قال: "إعلان حماس عن تدهور صحة أسير إسرائيلي عمل استفزازي في ذكرى عملية الجرف الصامد"

و قالت مراسلة "ريشت كان" إن هذه حرب نفسية تخوضها حماس، مشيرة الى أن مسؤول إسرائيلي أبلغنا إنه لم يطرأ أي تغيير على صحة أي من السيد ومنغستو.

و قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "القسام يمتلك أسيران أحياء فقط هما افراهام منغستو وهشام السيد ويبدو أن أحدهما هو من تدهورت صحته".

كما قال مسؤول "أمني إسرائيلي" للقناة 12: "لا علم لدى منظومة الأمن بأي تغيير في الحالة الصحية لمنغستو أو السيد، وإن إعلان حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى".