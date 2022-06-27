ماذا علقت "اسرئيل" على بيان القسام حول صحة أحد اسرى الاحتلال في غزة؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 م
27 يونيو 2022
جنود الاحتلال الاسرى.
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لاقت تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة التي أعلن فيها تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال في غزة، اهتماماً وتداولاً واسعاً لدى منصات التواصل العبرية.

و كان الناطق باسم القسام أبو عبيدة، قال في تغريدة له: " نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشى خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

و في أول تصريح لمسؤول "إسرائيلي" كبير نقلته "ريشت كان" العبرية قال: "إعلان حماس عن تدهور صحة أسير إسرائيلي عمل استفزازي في ذكرى عملية الجرف الصامد"

و قالت مراسلة "ريشت كان" إن هذه حرب نفسية تخوضها حماس، مشيرة الى أن مسؤول إسرائيلي أبلغنا إنه لم يطرأ أي تغيير على صحة أي من السيد ومنغستو.

و قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "القسام يمتلك أسيران أحياء فقط هما افراهام منغستو وهشام السيد ويبدو أن أحدهما هو من تدهورت صحته".

كما قال مسؤول "أمني إسرائيلي" للقناة 12: "لا علم لدى منظومة الأمن بأي تغيير في الحالة الصحية لمنغستو أو السيد، وإن إعلان حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى".

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