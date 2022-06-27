خطوة أخيرة تحسم مصير ديمبلي

اقترب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، من حسم موقفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الجاري، ولم يوافق حتى الآن على عرض التجديد مع النادي الكتالوني.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن موسى سيسوكو وماركو ليششتاينر ممثلي ديمبلي، وصلا برشلونة، اليوم الإثنين، من أجل حسم مستقبل اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي يعلم أن برشلونة لن يرفع قيمة عرض التجديد المقدم له منذ أسابيع، ولم يرد عليه اللاعب حتى الآن.



وأوضحت أن وصول ممثلي ديمبلي إلى برشلونة، قد يكون إشارة على قرار اللاعب بالاستمرار مع البارسا في الموسم المقبل.



وذكرت أن النجم الفرنسي اتصل بتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وأبلغه بأنه يريد البقاء في الكامب نو.



وزعمت العديد من التقارير، أن ديمبلي لديه عروض أخرى في الميركاتو من تشيلسي وباريس سان جيرمان وليفربول.