الأونروا تطلق مخيمات صيفية لأطفال قطاع غزة

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الاثنين 27/6/2022، أسابيع المرح الصيفية في قطاع غزة لعام 2022، والتي ستستمر من 25 يونيو إلى 28 يوليو.

وأٌقيم الحفل في مدرسة جباليا الابتدائية المشتركة "ب" التابعة للأونروا، وحضره رئيس هيئة شئون موظفي الأونروا بن ماجيكودونمي، ونائب مدير شئون الأونروا في قطاع غزة جنيفر أوستن، وكبار من موظفي الأونروا، وممثلين عن منظمات المجتمع المحلي والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة.

وذكرت "أونروا" أنه بناء على دراسة أجرتها في أعقاب الأعمال العدائية الإسرائيلية في أيار / مايو 2021 على قطاع غزة، فإن التوابع النفسية للتعرض للصدمات المرتبطة بالحرب قد زادت، الأمر الذي جعل حوالي 42% من الأطفال في الصف الأول ممن خضعوا لدراسة مسحية في غزة بحاجة إلى دعم نفسي.

وأضافت: "وحتى بعد مرور تسعة أشهر، كان لا يزال هنالك نحو 35 % من هؤلاء الأطفال يعانون من ارتدادات نفسية مرتبطة بالصدمة. "

وتُعد أسابيع المرح الصيفية في غزة إحدى استجابات وتدخلات الوكالة للمساعدة في تخفيف الآثار النفسية لدورات الصراع المتكررة والظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن 15 عاماً من الحصار".

ووفق "أونروا" فبينما يُعد تحسين الشعور بالأمان والاستقرار النفسي أولوية بالنسبة للأونروا، فإن الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه الأونروا لأطفال غزة ضروري للغاية.

وقالت جينيفر أوستن: "مثل جميع الأطفال في العالم، من حق الأطفال اللاجئين في فلسطين التمتع بحقوقهم الأساسية في العيش والتعلم واللعب في بيئة آمنة ومحفزة".

وأضافت "هذا ليس مضموناً دائماً في غزة، لا سيما في السنوات الخمس عشرة الماضية التي شهدت حصاراً وتدميراً بسبب دورات العنف المتكررة".

وأردفت "بالنسبة لنا، فإن توفير الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للأطفال هو أولوية قصوى، وتُعد أسابيع المرح الصيفية عنصراً أساسياً ضمن جهودنا لإعادة تقديم الشعور بالأمن والاستقرار في حياة الأطفال، ومنفذاً للاستمتاع نحن سعداء حقاً لرؤية مدى استمتاع الأطفال ".

ولفتت أونروا إلى أن أكثر من 120,000 طفل وطفلة من لاجئي فلسطين بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة سيتمكنون من التفاعل مع أقرانهم لمدة أربعة أسابيع في 83 موقعاً تابعاً للأونروا في أنحاء قطاع غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك التخضير وإعادة التدوير والرياضة والرسم والحرف اليدوية وتعلم اللغة بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للعب، وهذا سيساعدهم على تعزيز القيم الاجتماعية للقيادة والاحترام والتعاون.

وبالإضافة إلى خلق بيئة آمنة لأطفال لاجئي فلسطين للعب، فإن أسابيع المرح الصيفية توفر أيضاً فرص عمل مؤقتة للشباب والشابات من لاجئي فلسطين، حيث توفر أسابيع المرح الصيفية 2,750 فرصة عمل قصيرة الأجل للاجئي فلسطين المسجلين لدى الأونروا من خلال برنامج خلق فرص العمل.