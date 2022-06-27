"دونيتسك" توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن المغرب أرسل طلبا من أجل التواصل مع مرتزق مغربي مدان بتنفيذ أعمال قتالية وإرهابية إلى جانب أوكرانيا، والمحتجز على أراضي دونيتسك.

وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، إن المغرب أرسل "إشارات معينة" فيما يتعلق بمرتزق من هذا البلد أدين في جمهورية دونيتسك، وقد تمت الموافقة على طلب التواصل.

ونوهت نيكونوروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا-24" التلفزيونية، إنه "على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال، هناك إشارات معينة من المغرب، وتحركات معينة".