وقائي السلطة يفرج عن أحد كوادر الجهاد في نابلس

أفرجت أجهزة أمن السلطة عصر اليوم الاثنين 27/6/2022، عن المعتقل السياسي أحمد دعدس (28 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من مخيم عسكر في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر خاصة، أن قرار الإفراج عن المحرر دعدس جاء بناء على جهود عشائرية وأهلية، قبل أيام من موعد زواجه المقرر.

وكانت عناصر من جهاز الأمن الوقائي، اعتقلت دعدس يوم الجمعة الماضية 24-6-2022م، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل الاعتقال.

والمحرر أحمد دعدس، أمضى في سجون الإحتلال سنتين ونصف على فترتين، واعتقل عدة مرات من قبل أجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها المسعورة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في مدن الضفة الغربية.