وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، بوقفة دعم وإسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: إن الأسرى يسطرون بطولات بصمودهم أمام إجراءات الاحتلال التعسفية داخل السجون وهم يعيشون ظروفا حياتية صعبة.

بدوره، بين مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله زغاري، أن هذه الوقفة مساندة للأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة المرضى والمضربين وعلى رأسهم الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، رغم وضعه الصحي الصعب وهو متواجد في عيادة مستشفى الرملة.

وأشار إلى ازدياد أعداد الاسرى الاداريين إلى ما يقارب الـ640 أسيرا وهم مستمرون بمقاطعه المحاكم الإسرائيلية، كما أن الأسرى الأطفال يتعرضون للتعذيب داخل السجون، ويحاول الاحتلال إلصاق تهمة الارهاب للأسير أحمد مناصرة الذي تم اعتقاله وهو بعمر 13 عاما، وغدا ستعقد جلسة له في محاولة للإفراج عنه بعد أن أمضى أكثر من ثلثي محكوميته.