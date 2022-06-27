موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، نحو 72 ساعة متبقية على حلول أول أيام شهر ذي الحجة، إذ يغتنم المسلمون فرصة صوم العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل، لأنها تحمل في طياتها الأجر والثواب العظيم، ويكثف بها المسلمون الأدعية، والعبادات والصلوات، كما إنهم يحرصون على صيام يوم عرفة، لما فيه من أجر وثواب عظيمين، لاسيما وأن هذه المناسبة العظيمة لا تأتي سوى يوم واحد كل عام، ويسعى المسلمون إلى استثمار هذه الأيام بكل ساعاتها ودقائقها وثوانيها.

متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022

أيام قلائل تفصلنا عن البدء بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، إذ يبدأ المسلمون بالتساؤل عن، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، لأن هذه الأيام تحمل في طياتها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، كما إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الداعي إذا دعاه في هذه الأيام، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على معرفة، متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022، وبدورهم يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد أول أيام ذي الحجة 2022-1443هـ.

Regarding sacrifiice

Neither their flesh, nor their blood, ever reaches Allah. What reaches Him is the righteousness from you. Thus He subdued them to you, that you may glorify Allah for guiding you. And give good news to the charitable.

Surah hajj:- 22

Verse no. 37#عشر_ذي_الحجة pic.twitter.com/AgqsEXbZyC — مـحـمـد اشفاقــ✍ (@mhmdashfaq17) June 21, 2022

1 ذو الحجة يوافق ميلادي 2022

ويبحث مئات الآلاف من المسلمين عن، 1 ذو الحجة يوافق ميلادي 2022، ونرفق لكم الإجابة على هذا التساؤل، لأنها مناسبة مهمة يهتم المسلمون بكل تفاصيلها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو 2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

*الاكثار من النوافل واوجه الخير والاعمال الصالحه.

-وكذا النفل في العشر أفضل من النفل في غيرها-

ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل اعمال البر والمعروف واعمال التطوع من العبادات

من صلاة وصدقة وصيام وبالأخص(صيام يوم عرفة).#عشرة_ذي_الحجة pic.twitter.com/liSRQFY3Oe — ميم ’ صلوا على النبي ﷺ|دخول متقطع• (@Mmw_7) June 25, 2022

متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022

ويبحث المسلمون في كل مكان عن، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، و، متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2022- متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، لأنهم يهتمون بالاطلاع على، صيام أول أيام ذي الحجة 2022، لما فيها أجر وثواب، وبركة، فهي أيام عظيمة يسعى المسلم إلى استثمارها بكل ساعاتها ودقائقها والثواني التمر تمر بها، لأن إن ذهبت لا تعود أبدا.