موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، نحو 72 ساعة متبقية على حلول أول أيام شهر ذي الحجة، إذ يغتنم المسلمون فرصة صوم العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل، لأنها تحمل في طياتها الأجر والثواب العظيم، ويكثف بها المسلمون الأدعية، والعبادات والصلوات، كما إنهم يحرصون على صيام يوم عرفة، لما فيه من أجر وثواب عظيمين، لاسيما وأن هذه المناسبة العظيمة لا تأتي سوى يوم واحد كل عام، ويسعى المسلمون إلى استثمار هذه الأيام بكل ساعاتها ودقائقها وثوانيها.

أيام قلائل تفصلنا عن البدء بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، إذ يبدأ المسلمون بالتساؤل عن، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، لأن هذه الأيام تحمل في طياتها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، كما إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الداعي إذا دعاه في هذه الأيام، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على معرفة، متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022، وبدورهم يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد أول أيام ذي الحجة 2022-1443هـ.

Regarding sacrifiice

Neither their flesh, nor their blood, ever reaches Allah. What reaches Him is the righteousness from you. Thus He subdued them to you, that you may glorify Allah for guiding you. And give good news to the charitable.

Surah hajj:- 22

Verse no. 37#عشر_ذي_الحجة pic.twitter.com/AgqsEXbZyC