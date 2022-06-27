وفاة 7 اشخاص بحادث سير في مصر

توفي، اليوم الاثنين، سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل بطريق خدمات المصانع اتجاه طريق السخنة بالقاهرة الجديدة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية "تم رفع حطام الحادث على الفور بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات".

وجاءت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بالقاهرة الجديدة بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وأوضح الاعلام المصري، "حادث سير تصادم سيارة نقل وأتوبيس، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



