اليوم : حجاج فلسطين يغادرون المدينة باتجاه مكة لأداء مناسك العمرة

زار المئات من حجاج دولة فلسطين، اليوم الإثنين، مسجد قباء، إلى جانب مقبرة شهداء أحد، في المدينة المنورة.

وحرص المرشدون الدينيون التابعين لبعثة الحج الفلسطينية على تعريف الحجاج بفضل الصلاة في مسجد قباء، وقدموا شرحا عن مقبرة شهداء أحد، التي تضم قبر عم الرسول صلى الله عليه وســـــــــــلم، حمزة بن عبــد المطلب.

وتأتي هذه الزيارات إلى الأماكن الدينية ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من أجل تعريف الحجاج بهذه الأماكن، وفضل زيارتها، والصلاة فيها.

وكان وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية حسام أبو الرب، قد أعلن مساء أمس الأحد، اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، والبالغ عددهم 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية، والباقي من المحافظات الشمالية.

وأكد أن وزارة الاوقاف اكملت كافة استعداداتها للبدء بموسم الحج كما هو متفق عليه، وحسب تعليمات المملكة العربية السعودية والإجراءات الصحية المعمول بها ومواعيد التفويج والتنقل بحسب الخطط الموضوعة حرصا على سلامة الحجاج وصحتهم.

ويغادر المئات من الحجاج الفلسطينيين يوم غد الثلاثاء المدينة المنورة، باتجاه مكة المكرمة، وذلك لأداء مناسك عمرة التمتع التي تسبق أعمال الحج.

ومن المقرر أن يستمر مغادرة الحجاج الفلسطينيين إلى مكة المكرمة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حتى يكتمل العدد الكلي لحجاج دولة فلسطين.