سعر الذهب يقفز في الأسواق

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الاثنين إلى مستويات قياسية، على خلفية أنباء حظر محتمل على شراء المعادن الثمينة من روسيا، وفقا لبيانات التداول.

اعتبارا من الساعة 08:11 بتوقيت موسكو (05:11 بتوقيت غرينيتش)، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس/آب في بورصة نيويورك كومكس بمقدار 6.95 دولار أو بنسبة 0.38%، 837.25 دولار للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 1.21% إلى 21.415 دولار للأونصة.

قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ7 في ألمانيا.

كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.