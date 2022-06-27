بالفيديو: آراء طلبة الثانوية العامة بشأن امتحان الجغرافيا

استطلعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آراء طلبة الثانوية العامة 2022 "التوجيهي" فرع الأدبي حول امتحان الجغرافيا، اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، في عدد من مدارس قطاع غزة.

وأبدى طلبة التوجيهي رضاهم عن أسئلة الامتحان، وتوزيع الدرجات، مؤكدين أنها سهلة، ومباشرة، وجاءت وفق التوقعات، ولم تخرج عن سياق المنهاج الدراسي.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو 2022 نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والخارج، وسط إجراءات مشددة من الجهات المختصة لتأمين المدارس وقاعات الامتحان.