الاقتصاد بغزة توضح سبب انخفاض أسعار حليب "تنوفا" في غزة

أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الاثنين، سببب انخفاض أسعار حليب "تنوفا" الإسرائيلي في الأسواق الغزّية إذ وصل سعر ثلاث علب بـ10 شواقل، بعد أن كانت تصل العلبة الواحدة بـ8 شواقل.

وقال أبو موسى، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن انخفاض أسعار بيع علب حليب تنوفا يحتمل إلى أن موعد انتهاءه قد أشرف على الانتهاء"، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم بجولات ميدانية بين الحين والآخر وتتلف كميات السلع منتهية الصلاحية.

وبخصوص الأنباء التي وردت حول تلوث حليب تنوفيا بالسالمونيلا، فقد أكد أبو موسى، أن طواقم المراقبة في الوزارة أخذت عينات منه ونقلته إلى المختبر وأظهرت في وقت لاحق خلوه من أي تلوث.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكرت في وقت سابق، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت عينات من حليب تنوفا من الأسواق داخل الكيان التأكيد من تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، وأن كميات من هذا النوع دخلت إلى القطاع بطريقة غير صحيحة.