بالفيديو: غضب وسخط واسع من امتحان الرياضيات الورقة الثانية في فلسطين لصعوبة الأسئلة

أثار امتحان الرياضيات الورقة الثانية للفرع العلمي غضب وسخط طلبة الثانوية العامة للعام 2022، وذلك نظراً إلى صعوبة الأسئلة، مُشددين على أنه صعب جداً، ولم يُراعِ المستويات المتفاوتة بين الطلبة، بينما لاقى امتحان الجغرافيا للفرع الأدبي استحسان معظم الطلبة.

امتحان الرياضيات

واشتكى طلبة فرع العلمي خلال مقابلات منفصلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من صعوبة أسئلة امتحان الرياضيات، إذ أشاروا إلى أنه بالغ الصعوبة، إضافة إلى أن الأسئلة جاءت غير مباشرة، ولم تُراعِ الفروقات الفردية.

وشدد الطلبة على أن الوقت المخصص لحل أسئلة امتحان الرياضيات لم يُسعفهم، إذ إنهم احتاجوا إلى وقت أطول.

امتحان الجغرافيا

وأشار طلبة التوجيهي فرع العلمي إلى سهولة امتحان الجغرافيا، مؤكدين على أن الأسئلة جاءت مباشرة، ووفق توقعاتهم، ولم تخرج عن سياق المنهاج الدراسي.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو 2022 نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة توجيهي 2022 لجميع الفروع بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والخارج، وسط إجراءات مشددة من الجهات المختصة لتأمين المدارس وقاعات الامتحان.