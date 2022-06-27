قتلى وجرحى بانهيار مدرج مصارعة ثيران في كولومبيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة الليلة الماضية، في انهيار مدرج بمضمار مصارعة ثيران خلال حدث شعبي في كولومبيا.

وأفاد حاكم مقاطعة توليما، خوسيه ريكاردو أوروزكو، بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، بأن الحادث أسفر عن 4 قتلى في الوقت الحالي، وهم امرأتان ورجل وطفل".

وانهار قسم كامل من ثلاثة طوابق من المدارج الخشبية المليئة بالمتفرجين، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، وفق صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أوروزكو أن "هناك حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة... هذه حصيلة أولية"، منوهاً إلى أن عناصر الطوارئ ما زالوا ينقلون الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأوضح المسؤول المحلي بالدفاع المدني، لويس فرناندو فيليز، أنه لا يُعلم حتى الآن عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لكنه أشار إلى أن المدرج كان ممتلئًا عند انهياره.

وكان الحدث جزءًا من الاحتفالات المحيطة بمهرجان سان بيدرو الأكثر شعبية في المنطقة.

وأكد أوروزكو أن حكومة المقاطعة ستتحرك لحظر هذا الصنف من الفعاليات الخطرة والتي تروج لإساءة معاملة الحيوانات.

وأصيب عدة أشخاص، أول من أمس، في حوادث خلال مصارعة الثيران في إل إسبينال التي يقطنها نحو 78 ألف شخص وتقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة بوغوتا.