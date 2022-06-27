الجزائر تتعرض لهزة أرضية بقوة 5.1 ريختر

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية وهران غرب الجزائر، والتي تستضيف دورة الألعاب المتوسطية، دون تسجيل خسائر.

وقال المركز الجزائري للفلك (حكومي)، في بيان لها: "هزة أرضية بلغت 5.1 درجة على سلم ريختر، ضربت ولاية وهران."

فيما أعلن الدفاع المدني في الولاية، في بيان، أن فرقه قامت بعمليات استطلاعية عبر كامل تراب الولاية وسجلت بعض التشققات في بعض المنازل، دون ان يبلغ عن أي خسائر بشرية.

ويشهد شمال الجزائر خاصة الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة، بين الفينة والأخرى.

والسبت الماضي، انطلقت الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط في وهران، وتستمر لغاية 6 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 26 دولة.