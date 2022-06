بالفيديو إصابات بانفجار منزل في بريطانيا

تدمر منزل واحد على الأقل فيما لحقت أضرار جسيمة بعدة منازل أخرى بعد انفجار في برمنغهام ببريطانيا.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز: إن هناك تقارير عن وقوع إصابات لكن عدد وشدة إصابات الأشخاص غير معروفين حاليا.

وتتعامل خدمات الطوارئ وشركات المرافق مع الحادث الذي وقع في طريق دولويتش، كينغستاندنغ، وفقا لشبكة سكاي نيوز بريطانيا.

وقالت خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز: إن "عدداً كبيراً" من أفرادها يتعامل مع الحادث الذي وصفته بـ "الكبير".

وأضافت: "يطلب من الجمهور الابتعاد عن المنطقة للسماح لنا بالعمل".

House destroyed and cars damaged after an explosion in Birmingham



Police say there are reports of casualties but "the number and severity of their injuries are unknown at this time.'pic.twitter.com/XP3YnXLNE3