دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة 2022-1443 مكتوب PDF .. دعاء يوم عرفة

دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة 2022-1443 مكتوب PDF ، وعكف فريق فلسطين اليوم على وضع دعاء يوم عرفة كون عمليات البحث عليها كبير في هذه الأيام الذي يسبق موعده باتت كبيرة على محرك جوجل الشهير وغيره كما يستعد المسلمين في بقاع الأرض الحرص على صيام عرفة لكسب ثوابه وأجره العظيم حيث يعد من أيام الله العظيمة ويمكن الاطلاع اكثر على فضل صيامه بمجرد قراءة هذه السطور التي جاءت بناء على ما لاحظناه من اهتمام واسع من أولياء الأمور في الحصول على الدعاء .

ولقد اهتم الفريق في وضع دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة 2022-1443 مكتوب PDF حتى يتمكن كافة الأشخاص من جميع الدول في الوصول إليه بكل اريحية تامة كما أننا ركزنا في هذه الفترة على نشر كافة المواضيع المتعلقة في هذا اليوم العظيم وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة 2022

أولا: ولقد وضعنا لكم دعاء للأبناء والبنات في ويم عرفة ، وهو على النحو التالي: "اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك".

ثانيًا: ونواصل معكم تقديم دعاء للأبناء في يوم عرفة وهو التالي: "اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك".

ثالثًا: ونقدم بين ايديكم دعاء يوم عرفة للأبناء والبنات وهو التالي: "اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية".

رابعًا: ونواصل أيضا في تقديم دعاء يوم عرفة للأبناء والبنات في هذا اليوم وهو التالي: "اللهم ألهمهم رشدهم واجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم اشدد بهم عضدي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناً لي". تحميل الادعية هنـــــــــــــــــــــــا .

دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة PDF

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

وقبل أن بدأ في الحديد عن هذه التفاصيل التي تأخذكم إلى فضل صيام يوم عرفة وضعنا لكم حديث نبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وسم وجاء فيه "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .

صيام يوم عرفة

وفي يوم عرفة يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات وفيما يلي فضائل صيام يوم عرفة وهو على النحو التالي:

أولا: فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

ثانيا: ونواصل معكم فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

ثالثا: وفي فضل صيام يوم عرفة الثالثة أنه يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

رابعا: كما أنه من فضل صيام يوم عرفة هو انه يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

دعاء يوم عرفة

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في يوم عرفة ، وهي التالي: أولا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

ثانيا: دعاء يوم عرفة ، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

ثالثًا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني

رابعا: دعاء يوم عرفة ، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

خامسا: دعاء يوم عرفة ، اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول دعاء للأبناء والبنات في يوم عرفة 2022-1443 مكتوب PDF نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .