هل سترفع الأردن أجور النقل على المواطنين في ظل ارتفاع المحروقات ؟

أكد نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب التاكسي والسفريات محمد الحديد أن النقابة ترفض رفع أجور النقل على المواطنين، في الوقت الذي تطالب فيه من الحكومة دعم قطاع التكاسي والسفريات.

وقال الحديد خلال استضافته عبر نشرة أخبار السابة على شاشة رؤيا الاثنين، إن النقابة اجتمعت مع مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري للحديث عن موضوع الدعم المتعلق بهم.

وأضاف الحديد ان النقابة توصلت مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى اتفاق مبدئي على تخصيص دعما نقديا للسائق وليس للمشغل.

وبين أن النقابة طالبت بدعم يومي قيمته 3 دنانير، وبمعدل 90 دينار شهريا، تدفع للسائق مباشرة، لافتا إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل ستقوم بمخاطبة الوزراة لتحديد قيمة الدعم.

وفي وقت سابق قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة: "إن العمل جاري على السماح لمركبات الكهرباء والـ"هاتش باك" للعمل بصفة التاكسي العمومي".

وأضاف الحباشنة أن الهيئة وجهت المخاطبات الرسمية للجهات ذات العلاقة لغايات السماح للمركبات الكهرباء و"هاتش باك"، للعمل ضمن المركبات العمومي وذلك تخفيفا على العاملين في القطاع.

وبين الحباشنة أن هذه الخطوة جاءت في محاولة للتخفيف على قطاع النقل العام في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار الحباشنة إلى أن الهيئة ما زالت تنتظر الحصول على الموافقات المطلوبة.