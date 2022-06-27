السعودية تُنهي التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله

انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تجهيز التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وأشار مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي إلى جاهزية الخطط الخدمية الميدانية في كافة أدوار مبنى التوسعة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة لموسم الحج، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعقيم والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم المبارك وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في كافة المصليات وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية، وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي دراجة حرارة الجو، ونقاء الهواء، إضافة إلى تشغيل نظام الإضاءة الداخلية والخارجية وكافة أنظمة الصوت وتشغيل (2586) دورة مياه داخل التوسعة.

وأشار المسعودي إلى أن التوسعة تهتم بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من التراث الإسلامي العريق وأحدث الجوانب العصرية في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة، التي تراعي دخول وخروج الهواء والإضاءة الطبيعية، وإدارة الحشود.