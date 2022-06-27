السودان يتهم اثيوبيا بإعدام 7 من جنودها

اتهمت السلطات السودانية، اليوم، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود من الجيش السوداني، متوعدًا بأن هذا التصرف لن يمر "دون رد".

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد أصدرت القوات المسلحة بيانًا حول قيام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه.

واعتبر الجيش السوداني أن ذلك تصرفًا يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الجيش الإثيوبي قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم ثم عرضهم على مواطنيهم بكل "خسة ودناءة".

وقال البيان: "القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، تؤكد وبشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ دونه المهج".