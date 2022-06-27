مقتل جنديين باكستانيين باشتباكات مع مسلحين بالقرب من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من جنوده وستة مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين في مقاطعة وزيرستان الحدودية مع افغانستان.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان له، أن القتلى وقعوا خلال مواجهات شهدتها المقاطعة.

وقتل جندي ومسلح الأسبوع الماضي، في معارك دارت بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش.

وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان له أن "إرهابيا قتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وأضاف أن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما".