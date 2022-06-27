إصابة شاب في جنين خلال مواجهات عنيفة واعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة بينهم سيدة

أصيب شاب من مدينة جنين صباح اليوم الاثنين 27/6/2022، برصاص قوات الاحتلال، بينما تم اعتقال 4 آخرين.

وقال مراسلنا: "إن شابا (21 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمدمع".

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني باعتقال كل من: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم.

وفيما يلي قائمة الاسماء كاملة :

اعتقالات الاثنين ٢٧/٦/٢٠٢٢

١. السيدة عائدة الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. زوجها كريم الأطرش- مخيم الدهيشة

٣. نجلهما محمد الأطرش- مخيم الدهيشة

٤. عمران عيسى معالي- مخيم الدهيشة

٥. جهاد عيسى معالي- مخيم الدهيشة

٦. معالي عيسى معالي- مخيم الدهيشة

٧. عيسى صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٨. مصطفى زيد خروب- مخيم الجلزون

٩. إبراهيم قطاش- مخيم الجلزون

١٠. يوسف صالح أبو شريفة- مخيم الجلزون

١١. طلعت حامد- سلواد شرق رام الله

١٢. محمد صبح- سلواد

١٣. محمد حماد- سلواد

١٤. سمير برهم- كفر قدوم شرق قلقيلية

١٥. نهاد جمعة- كفر قدوم

١٦. موسى الأطرش- القدس