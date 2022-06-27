بسبب الحرب.. اليابان تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا!

تعتزم اليابان توسيع عقوباتها ضد موسكو، بتجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا، فضلا عن حظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبط بالصناعات الدفاعية.

ووفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا قال: "إن اليابان بصدد توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا وستجمد أصول 70 شخصا وكيانًا إضافيًا وتحظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبطا بصناعة الدفاع".

وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الحكومة اليابانية عددًا من العقوبات ضد روسيا، وردا على هذه العقوبات أعلنت الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار، أن موسكو قررت رفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن الإقامة المشتركة، وذلك ردا على خطوات طوكيو الأخيرة غير الودية تجاه روسيا.