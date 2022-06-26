اللجنة الرياضية للجهاد تختتم بطولة شمس فلسطين لقدامي الرياضيين

على شرف الذكرى السنوية لاستشهاد القائد المؤسس محمود الخواجا، اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة والجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين مساء اليوم بطولة شمس فلسطين لقدامي الرياضيين، وسط حضور واسع من قيادة وكوادر الحركة والجماهير الرياضية

وشارك في البطولة التي أقيمت على أرض ملعب نادي الشاطئ، خمسة فرق رياضية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة للحصول على كأس البطولة، قبل أن تنتهي بفوز فريق نادي الصداقة على نظيره فريق دير البلح.

وخلال كلمة له أشاد الشيخ رياض ابو حشيش بالصفات التي تميز بها الشهيد محمود الخواجا و التي استحوذ من خلالها على محبة الجميع، كما اشاد بدوره الجهاد البارز على مدار سنوات صراعه مع المحتل الصهيوني.

وتطرق الشيخ أبو حشيش للجانب الرياضي في حياة القائد محمود الخواجا، حيث أشار إلى أنه انضم إلى نادي خدمات الشاطئ في أوائل السبعينيات لممارسة رياضة كمال الأجسام وهو شبلاً، كما كان له الشرف بالإشراف على صالة كمال الأجسام في النادي في العام ١٩٧٩، اضافة الى انه أقام اول مصلى في النادي لإقامة الصلاة فيه.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول والفريق الفائز بالمركز الثاني وحكام البطولة وعائلة الشهيد القائد المؤسس محمود الخواجا والجمعية الفلسطينية لقدامي الرياضيين.