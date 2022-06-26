سفارة فلسطين بالقاهرة: وفاة طالب طب بجامعة الفيوم اثر وعكة صحية مفاجئة

أعلنت سفارة فلسطين في مصر، مساء اليوم الأحد، وفاة طالب فلسطيني بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم، إن الطالب الفلسطيني علي سامر علي الراعي؛ الدارس بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، "توفي إثر أزمة صحية مفاجئة".

وتقدمت السفارة بخالص العزاء والمواساة إلى آل الراعي لوفاة فقيدهم "علي". وأضافت: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

وأكدت إيفاد مندوبها لاستكمال إجراءات استخراج وثائق الوفاة ونقل الجثمان، تمهيداً لنقله إلى فلسطين ليواري الثرى في الوطن.