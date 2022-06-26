مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس بالضفة المحتلة، وتصدى الأهالي لهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:" إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين من الجهة الجنوبية للبلدة، وتصدى لهم المواطنون، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة".

وحذر دغلس، من ارتكاب المستوطنين جرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة تفعيل لجان الحراسة وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في القرى المحاذية للمستوطنات.

ويشار إلى أن المستوطنين المتطرفين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان، أمس، قد أصاب المستوطنون مواطنا بجروح في رأسه وأحرقوا مركبته في هجوم استهدف مزارعين بالمنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، فيما استشهد الشاب علي حسن حرب (27 عاما) مساء الثلاثاء الماضي، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن في قرية اسكاكا شرق سلفيت.