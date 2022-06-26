حكومة الاحتلال تتجه لتخفيف تحذيرها من السفر الى تركيا

تتجه حكومة الاحتلال إلى تخفيف التحذير التي كانت قد أصدرته لمواطنيها من السفر إلى تركيا، قبل أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى "تراجع التهديدات الإيرانية ومساعي طهران إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية".

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، الأحد. وأوضحت القناة أن تخفيف لهجة التحذير الرسمي الموجّه للمواطنين من السفر إلى تركيا عموما وإسطنبول خصوصا سيصدر خلال الأيام المقبلة عن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، وأفادت بأن التحذير من السفر إلى تركيا سيتراجع إلى المستوى الثالث.

وأشارت القناة إلى أن القرار يأتي في أعقاب مداولات أمنية وسياسية لتقييم الأوضاع. وأفادت بأنه "لم يعد هناك أي خلاف بين الأجهزة على أن تحذير السفر إلى تركيا، والذي وصل إلى المستوى الرابع، يجب أن يتم تخفيفه في غضون ثلاثة أيام إلى المستوى الثالث".

ووفقا للقناة فإن الوزراء في حكومة الاحتلال تلقوا تعليمات بالتصريح لوسائل الإعلام حول هذا الشأن، والتأكيد على نية الحكومة تخفيف تحذير السفر وخفض مستوى التهديد خلال الأيام الثلاثة المقبلة في ظل "القبض على خلية إيرانية خططت لاستهداف إسرائيليين" في تركيا.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفعت في 13 حزيران/ يونيو الجاري، تحذير السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى، بسبب ما قالت إنه تهديد يتمثل في محاولات إيرانية لقتل أو خطف إسرائيليين يقضون عطلاتهم في تركيا.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، حينها، أن "جهودا كبيرة" تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت "أرواح إسرائيليين في الأسابيع الماضية"، وشكر الحكومة التركية على مساهمتها.

وأضاف "هذه التهديدات الإرهابية تستهدف الإسرائيليين الذين يقضون عطلات. إنهم يختارون، بطريقة عشوائية ولكن عن عمد، مواطنين إسرائيليين لاختطافهم أو قتلهم".