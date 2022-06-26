881 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن الأسبوع الماضي

سجل في الأردن 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، دون تسجيل وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1699197 إصابة وفق الموجز الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات في الأسبوع الوبائي رقم 25، الممتد من 18 إلى 24 حزيران/يونيو الحالي أكثر من الأسبوع 24، إذ تم تسجيل 642 إصابة للأسبوع بارتفاع نحو 37%.

وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع 13127 فحصا مقارنة مع 11694 فحصا خلال الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12%، بينما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.7%، مقارنة مع 5.4% خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 4 حالات، مقارنة مع 5 خلال الأسبوع رقم 24 السابق، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغت 703 حالات، مقارنة مع 502 حالة خلال الأسبوع السابق، بارتفاع نحو 39%.

وعن ملف التطعيم، بيّنت الوزارة أن عدد الجرعات التي جرى إعطاؤها خلال الأسبوع 25 بلغت للجرعة الأولى 3323 جرعة مقارنة مع 3219 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 6473 مقارنة مع 7255، وللجرعة الثالثة 1330 مقارنة مع 1763، حيث بلغ المجموع 11126 جرعة مقارنة مع 12237 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض نحو 9 %عن الأسبوع السابق.

وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة الأولى 4801379 شخصا بنسبة 75% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، ومتلقي الجرعة الثانية 4534574 شخصا بنسبة 71% من الفئة المستهدفة 18سنة فما فوق، وللجرعة الثالثة 665539 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى في الفئة العمرية من 12-17 عاما بلغ 237012 شخصا بنسبة 25%، والجرعة الثانية 200124 شخصا بنسبة 20%، أما التطعيم في الفئة العمرية من 5-11 سنة فبلغت للجرعة الأولى 262 شخصا، وللجرعة الثانية 188شخصا.