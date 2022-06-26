الانتهاء من إعداد أطول رسالة لمؤسسة دولية تتناول أوضاع الأسرى بسجون الاحتلال

أكدت جمعية واعد للأسرى و المحررين أنها انتهت من إعداد أطول رسالة لمؤسسة دولية تتناول ظروف وأوضاع الأسرى الإنسانية والقانونية، حيث سيتم تسليمها يوم الثلاثاء القادم لمدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة من قبل كافة أبناء الأسرى في محافظات غزة.

و أوضحت واحد أن الرسالة بطول 100 متر وتناولت الظروف الإنسانية المأساوية التي يمر بها الأسرى والأسيرات بفعل سياسة التنكيل الصهيونية، وفيها تفصيل لكل ملفات معاناة الحركة الأسيرة من إهمال طبي وعزل إنفرادي وتعذيب واعتقال إداري وأسيرات وأسرى أطفال وكذلك تناولت كافة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى المؤبدات.

كما أشارت جمعية واعد بأنها تواصلت مع موسوعة غينس لتوثيق هذا الحدث الأول من نوعه، مؤكدة أنها ستواصل السعي بكل السبل لعرض قضية أسرانا البواسل في كل موطن ومحفل حتى انتزاع حريتهم وتبييض السجون من كل أسير وأسيرة.