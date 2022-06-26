هل يفكر ريال مدريد بضم صلاح ؟

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، لا زال محط جدل مع ليفربول الإنجليزي.

وتطرقت إلى نية ليفربول الاستغناء عن خدمات صلاح في الميركاتو الصيفي الجاري في حال حصوله على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"إن ريال مدريد يدرس صفقة صلاح، عقب الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبدوره، قال ماريو كورتيجانا، الصحافي الشهير بصحيفة "ماركا" لبرنامج "جول" الإسباني :"وفقا لمعلوماتي، فإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع صلاح".

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه زعمت تقارير بأن المفاوضات بين صلاح وليفربول وصلت إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني.