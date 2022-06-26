سبب وفاة عبد الرحمن الكلثمي وموعد الدفن ويكيبيديا .. من هو عبد الرحمن الكلثمي

سبب وفاة عبد الرحمن الكلثمي وموعد الدفن ويكيبيديا ، وانتشر خبر وفاة المواطن السعودي عبد الرحمن الكلثمي اليوم الاحد الموافق 26-6-2022 على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيما تقدم الالاف من المواطنين بواجب التعازي من عائلة الفقيد الذي انتقل إلى جوار ربه ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم كامل التفاصيل حول هذا النبأ الذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولا على المنصات الرقمية .

ونقدم لكم في الفقرة الثانية سبب وفاة عبد الرحمن الكلثمي وموعد الدفن ويكيبيديا في ظل عمليات البحث الواسعة على جوجل العالمي كما وضعنا بين ايديكم ابرز تغريدات المواطنين على خبر وفاة هذا المواطن الذي يقطن في المملكة العربية السعودية وهو على النحو التالي:

سبب وفاة عبد الرحمن الكلثمي

وعن تفاصيل سبب وفاة عبد الرحمن الكلثمي فقد توفي جراء اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق وادخل على إثرها احدى المستشفيات إلا أن فارق الحياة ، وفيما يلي موعد الدفن وتشييع جثمانه .

موعد دفن عبد الرحمن الكلثمي

وعن موعد دفنه فإنه من المقرر ان يكون خلال الساعات المقبلة القليلة من أمام بيته إلا أن يواري الثرى في إحدى المقابر .

من هو عبد الرحمن الكلثمي



وفاة عبد الرحمن الكلثمي

حسان علوان علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم اغفر لخالي عبدالرحمن وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . واللهم اغفر لوالدي.

الثابت علق : كان هنا بالأمس .. واليوم .. إنتقل إلى رحمة الله .. فمتى نعتبر .. أما كفى بالموت واعظا .. الموت لايستأذن .. ولا يطرق الأبواب .. هنيئاً لمن أدى ما لله .. وعاشها بسلام .. ومضى".

محمد الغامدي كتب عبر صفحته على تويتر معلقًا على وفاة عبد الرحمن الكلثمي: "الله يرحمه اللهم أرحم أمواتنا المسلمين اللهم أجمعنا بهم في جنة الفردوس اللهم وسع قبورهم وارزقهم مغفرتك اللهم أطعمهم اللهم أسقيهم اللهم اروي عطشهم اللهم اعز الإسلام و المسلمين واذل الشرك و المشركين واليهود و النصارى".