هل قدم ريال مدريد عرضاً لـ"صلاح"؟

يثير الوضع التعاقدي للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الكثير من الجدل في الميركاتو الصيفي الجاري.



ورغم تصريح صلاح بأنه مستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده، زعمت تقارير مؤخرا بأن الريدز وضعه في الميركاتو، ومستعد للتخلي عنه هذا الصيف، إذا حصل على عرض يبلغ 60 مليون إسترليني.



ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد يدرس صفقة صلاح، عقب الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



وقال ماريو كورتيجانا، الصحفي الشهير بصحيفة "ماركا" لبرنامج "جول" الإسباني: "وفقا لمعلوماتي، فإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع صلاح".



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر كانون الثانى/يناير المقبل.



وزعمت تقارير أن المفاوضات بين صلاح وليفربول وصلت إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني.

