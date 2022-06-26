هنية: غزة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن المقاومة في غزة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال هنية، خلال كلمة في مهرجان حاشد بمدينة صيدا اللبنانية بعنوان: "ونراه قريبا": إن "غزة المحاصرة برًا وبحرًا وجوًا خاضت الحروب والمعارك ورفعت سيف القدس في وجه العدو وهي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال".

وأضاف هنية: "أقول للصهاينة من لبنان عاصمة المقاومة: إن شعبنا الفلسطيني وعلى صخرة الأقصى ستتحطم آمالكم وأحلامكم".

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني في حالة تفكك سياسي وعلى طريق الفوضى السياسية التي تنعكس انسداد الأفق السياسي والمشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

وأكد أن "لبنان هو توأم الروح الذي احتضن جرحنا الفلسطيني على مدار 74 عامًا"، مشيرًا إلى أن "المطبعين والمفرطين الذين خانوا القضية يرون الأقصى بعيدا نحن نراه قريبا".

وأضاف "نحن في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا ومقاومتنا والمقاومة بشكل عام في لبنان والمنطقة".

كما وأكد هنية: "لا نتدخل في شؤون أي دولة من الدول العربية والإسلامية.. نحن في لبنان ضيوف وننتظر عودتنا".

وبخصوص غاز غزة، قال هنية: إن غاز غزة لأهل غزة وفلسطين وسيأتي اليوم الذي نعيده.