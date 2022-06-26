روسيا تعلن مقتل 720 أوكرانياً وتدمير 12 دبابة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، عن مقتل 720 قومياً أوكرانيا وتدمير 12 دبابة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي صدر عنها، بأنها "وجهت القوات الجوفضائية الروسية ضربات بأسلحة عالية الدقة وصواريخ كاليبر لمركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من ديسنا في منطقة تشيرنيغوف، ومركز التدريب رقم 199 للقوات المظلية الأوكرانية في تيريفكا بمنطقة جيتومير، وكذلك مركز لتدريب القوات الأوكرانية في ستاريتشي في منطقة لفوف".

وأضاف بيان وزارة الدفاع، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وخاركوف، وكذلك مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة دنيبروبتروفسك".

وتابع البيان: "قُتل أكثر من 720 قوميا أوكرانيا ودُمرت 12 دبابة وعربات قتال مدرعة أخرى نتيجة ضربات القوات الجوية والصاروخية والمدفعية".