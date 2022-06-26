سعر العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 26/6/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 960.54 مليار دولار، ما يعادل ارتفعت بنسبة قدرها 0.71% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.47%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.10% لتسجل نحو 21,469 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.35% لتسجل نحو 1,243 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.57% لتسجل نحو 239 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.3685 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.34% لتسجل نحو 0.517 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 41 دولار.