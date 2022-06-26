عباس يصل عمان اليوم للقاء العاهل الأردني

يصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد 26/6/2022، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتأتي الزيارة بدعوة من العاهل الأردني، لبحث العديد من القضايا، حيث سيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.