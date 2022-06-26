النقل والمواصلات: لا رفع لتسعيرة درس السياقة

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، إن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة بمنع رفع تسعيرة درس السياقة العملي أو تقليل مدته الزمنية، كونها جهة الاختصاص في تحديد كافة ما يتعلق بمهنة تدريب السياقة، ومدارس تدريب السياقة تخضع لمدير عام سلطة التراخيص في الوزارة

وأضاف رحال في بيان له، اليوم الأحد، أنه يوجد مواد في القانون ذكرت الآلية المتعلقة بتسجيل المركبات والمدربين والمدراء والمهنيين ومدة الدرس.

وذكر، أن نقابة أصحاب مدارس السياقة في محافظة رام الله والبيرة كانت قد أعلنت رفع سعر درس السياقة وتقليل مدته الزمنية، وهذا مخالف للقانون، وتعقيبا على ذلك أصدر مدير عام سلطة التراخيص تعليمات برفضه، إضافة إلى أن كافة نقابات أصحاب مدارس السياقة في محافظات الوطن أصدرت تعليمات بعدم التعاطي مع بيان نقابة محافظة رام الله والبيرة، مؤكدة التزامها بما يصدر عن "النقل والمواصلات".

وأشار رحال إلى أن نقابة أصحاب مدارس السياقة في رام الله والبيرة أرسلت رسالة خطية بالتراجع عن الإعلان الذي نشرته، موضحة التزامها بتعليمات الوزارة.

ـــــ