تشكيل حزب عربي جديد في "إسرائيل" يمثل النقب منافساً لقائمة منصور عباس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 26/6/2022، أنه بدء الشروع في تشكيل حزب جديد في منطقة النقب بالداخل المحتل "الإسرائيلية" لمنافسة "القائمة العربية الموحدة".

أفادت صحيفة يديعوت العبرية، صباح اليوم الأحد 26/6/2022، بأنه بدأ في منطقة النقب تشكيل حزب جديد تحت اسم "مستقبل النقب"، ليكون منافسا حقيقيا لـ"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس.

وأكدت الصحيفة أن إعلان حل الكنيست بالقراءة التمهيدية قد مهد الطريق وأسرعه من أجل تدشين الحزب الإسرائيلي العربي الجديد، في منطقة النقب، وهو يضم شخصيات عامة ورجال أعمال ورؤساء مجالس من البلدات والقرى غير المعترف بها في النقب.

وأوضحت الصحيفة أن الحزب الجديد "مستقبل النقب" يضم نساء بنسبة 20 %، ويترأسه طلال القرناوي، الذي كان ضمن قائمة حزب العمل سابقا، وهدفه يكمن في وضع منطقة النقب على الخارطة الاقتصادية التعليمية، وتغيير النقب إلى الأفضل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك أصوات معارضة بين عرب 48 من النقب معارضين لخطوة تدشين حزب جديد، بدعوى أنه سيحرق أصوات سكان المنطقة، كما نقلت الصحيفة عن بعض أبناء النقب، أن هذا الحزب سيحدث شرخا داخل المجتمع العربي في "إسرائيل".

وأعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.

وأشارت تقارير "إسرائيلية" إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر المقبل.

وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.