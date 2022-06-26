فيديو جديد لقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد- تفاصيل جديدة في قصة مقتل إيمان أرشيد، استنكر الناس في الوطن العربي والإسلامي جريمة مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد، إذ عبروا عن غضبهم واستنكارهم من هذه الحادثة، لاسيما وأنها جاءت بعد مقتل طالبة المنصورة في مصر على يد زميلها، وهي حادثة هزت مصر والعالم العربي في وقتها، إلا أن شبيه تلك الحادثة تكررت مع طالبة جامعية لنفس الأسباب تقريبا، وهو ما دعا العالم العربي إلى المطالبة بالتدخل الفوري حتى لا تتحول إلى ظاهرة.

٣ فتيات قُتِلْنَ على التوالٍي بدم بارد-الله يرحمهن-...

قضية قبل الأمس فتاة المنصورة في مصر: #نيرة_أشرف

تلتها قضية الأمس في فلسطين #رنين_سلعوس

واليوم قضية الطالبة الجامعية في الأردن: #ايمان_ارشيد



إلى متى تُقتل الفتيات بدافع الشرف؟! أو الهوس العاطفي؟! pic.twitter.com/0TH3ORD6vQ — 🇵🇸مَــوَدَّة🤍 (@mawada47387371) June 23, 2022

فيديو جديد لقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد

ويبحث الملايين من الناس عن، فيديو جديد لقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد، وكذلك يهتم المواطن في الوطن العربي بشكل عام وفي الأردن على وجه الخصوص بالبحث عن، فيديو جديد لقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد- تفاصيل جديدة في قصة مقتل إيمان أرشيد، كون الحادثة تكررت في مصر والأردن، وبات العديد من الفتيات تصلهم رسائل تهديد من أشخاص مجهولين لذات السبب، لهذا ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تفاصيل جديدة عن قضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد.

مصدر أمني أردني ينفي لسكاي نيوز عربية إلقاء القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 24, 2022

ما سبب مقتل إيمان أرشيد؟

ويهتم المواطنون في الأردن والعالم العربي في الوقوف على حيثيات حاثة الأردن، لأنها هزت العالم العربي، لاسيما وأنها حدثت داخل حرم جامعي، واستيقظ الأردنيون صباح يوم الخميس الماضية على جريمة قتل طالبة جامعية بالرصاص داخل حرم جامعتها، حيث لقت إيمان رشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق نار في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان، حتى بات الجميع يتساءل، ما سبب مقتل إيمان أرشيد؟

لماذا قتلت إيمان أرشيد؟

ويزيد البحث في هذه الأوقات عن، لماذا قتلت إيمان أرشيد، فالناس تريد معرفة كل التفاصيل عن هذه الحادثة التي هزت الأردن، ووفق شهود عيان في المنطقة، فإن القاتل دخل حرم الجامعة متنكراً، وأطلق 5 رصاصات نحو الطالبة، أصابت إحداها رأسها بينما أصابت 4 رصاصات أخرى جسدها، وهو ما أدى إلى وفاتها على الفور، فيما شرعت أجهزة الشرطة بالتحقيق في الحادثة.

القوات الامنية الاردنية تلقي القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد فجر اليوم الجمعة .. ومطالبات باعدام القاتل تحت وسم #اعدام_قاتل_التطبيقيه pic.twitter.com/rHV7iWy8kd — لواء الإمارات الإخبارية (@liwaa_news) June 24, 2022

فيديو جديد لقصة مقتل إيمان أرشيد

فيديو جديد لقصة مقتل إيمان أرشيد، و، فيديو جديد لقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد- تفاصيل جديدة في قصة مقتل إيمان أرشيد، ويواصل الناس البحث عن تفاصيل هذه الحادث الأليمة، والنشر والتكهن بالأسباب التي دفعت الجاني إلى الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجريمة، إلا أن أصدر النائب العام في الأردن القاضي احسان السلامات، قرارا بحظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد،