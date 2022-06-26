مسؤول بالتعليم يوضح نتائج الامتحانات التي عُقدت حتى الآن

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم د.محمد عواد، أن كافة امتحانات الثانوية العامة التي عقدت هذا العام ولغاية الآن، نتائجها منسجمة مع نتائج الامتحانات السابقة للثانوية العامة التي عقدت في الأعوام السابقة.

وقال عواد في تصريح صحفي: "إن لجان التصحيح دائماً تنتصر لمصالح الطلبة، وهي مخولة لاتخاذ ما يلزم ضمن مصالح الطلبة، لكن الأمور تسير بشكل طبيعي، حيث أظهرت النتائج الأولية لكافة الامتحانات التي عقدت هذا العام، ولغاية الآن انسجامًا مع نتائج امتحانات الثانوية العامة في الأعوام السابقة".

وحول جلسة امتحان الرياضيات ليوم السبت، أكد عواد لـ "القدس" أن الامتحان سار بشكل طبيعي وكان ضمن المعايير، ولا توجد اية مشكلات، والأسئلة كانت سهلة، وجاءت شاملة لكل المقرر الدراسي.

وضج الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من صعوبة امتحانات اللغة الإنجليزية والتاريخ والفيزياء، لكن وزارة التربية على لسان د.محمد عواد أكدت حينها، أن الامتحانات كانت ضمن المعايير الخاصة بعقد الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة تنظر بالنهاية إلى ما تقرره لجان التصحيح المخولة واتخاذ ما يلزم ومعالجة أي قضية أو إشكالية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في 14 يونيو\ حزيران الجاري، وتنتهي في 4 يوليو\ تموز القادم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة قبل نهاية الشهر المقبل.