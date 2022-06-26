الأسيران عبد الجبار الشمالي ومراد حوشية يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر

أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأســـير المجاهد عـبد الجبار صبري خليل الشـمـالي (43 عـامًا)، من بلدة عــرابـة بمحافظة جـنـيـن شـمـال الضـفـة المحتـلـة، أنـهـى 21 عامًا على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه الـ 22 في سـجـون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/06/2001م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (27) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عبد الجبار الشمالي ولد بتاريخ 25/02/1979م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

وأضــافـت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس أن الأســيـر الـمـجـاهد مـراد عـدنـان يـونـس حـوشـيـة (44 عامًا) من بلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/06/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد مراد حوشية ولد بتاريخ 06/03/1978م، وهو متزوج، وله ولد واحد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.