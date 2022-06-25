أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يسبقه يوم عرفة وهو من أفضل الأيام في السنة، حيث يبحث عنه الكثير من المسلمين، ليدعوا الله به حتى يستجيب لهم ويجزيهم أفضل الجزاء، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة عبر محركات البحث العالمية وخاصة محرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال، آملين أن ينال إعجابكم.

أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة

يوم عرفة

يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله ويكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات وفيما يلي فضائل صيام يوم عرفة.

أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة

صيام عرفة لغير الحجاج

في البداية نقدم لكم من السنة حديث عن فضل صيام عرفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسم وجاء فيه "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .

أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة

- يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

- كما يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

- يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

- يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

أفضل دعاء مستحب ليوم عرفة

دعاء يوم عرفة

ونقدم لكم مجموعة من الأدعية ليوم عرفة، وهي كما يلي

1- اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

2- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني

3- اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

4- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

5- اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول أحاديث فضل الدعاء وصيام يوم عرفة لغير الحجاج وإسلام ويب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .